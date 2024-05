Stop del carbone entro il 2035, il G7 sul Clima approva la "Carta di Venaria”: ecco cosa prevede

Triplicare entro il 2030 la capacità di energia rinnovabile, ridurre a zero l’inquinamento di plastica entro il 2040, emissioni zero entro il 2050. Tutto questo garantendo "una crescita economica sostenibile e inclusiva […] rafforzando la resilienza delle economie e accelerando la transizione energetica”.

Questo in estrema sintesi è quanto stabilito dal summit del G7 che ha riunito in questi giorni nella Reggia di Venaria Reale i big che guidano le politiche ambientali e sul clima di alcuni dei paesi più importanti e ricchi al mondo.

Pichetto: "Molto soddisfatto"

Ma l'obiettivo più rimarcato è lo stop graduale al carbone entro la prima metà 2030. È la prima volta, come sostiene Gilberto Pichetto Fratin , ministro dell’Ambiente, che si indica "un percorso e un obiettivo”. Questo permette di parlare di una "Carta di Venaria”, come l’ha definita lo stesso capo del dicastero alle politiche green dell’Italia.

"Sono molto soddisfatto dei risultati del G7 - ha poi aggiunto Pichetto - e ringrazio le delegazioni per l’ottimo lavoro svolto - afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto - È stato infatti possibile, con un impegno comune, coniugare le differenti esigenze e sensibilità nel segno di un obiettivo condiviso che è ambientale ed energetico ma anche improntato alla solidarietà fra i paesi del G7 e quelli in via di sviluppo. Vanno in questa direzione le decisioni assunte sull’uscita dal carbone, sulla moltiplicazione della capacità di accumulo di energia, sul sostegno all’adattamento nei paesi del sud del mondo, sull’energia da fusione. È importante che le grandi economie del pianeta assumano la responsabilità e l’onere anche finanziario di condurre la sfida per la transizione ecologica e per attuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile”.

Cosa prevede la Carta di Venaria

Come riporta Adnkronos i Paesi G7 si sono impegnati a chiudere le proprie centrali a carbone entro la prima metà del prossimo decennio (2035 al più tardi) o comunque in una data compatibile con l’obbiettivo di mantenere l’aumento di temperatura entro il grado e mezzo, limitandone nel frattempo l’uso al minimo necessario. In materia di rinnovabili per attuare l’impegno assunto alla Cop28 di triplicare la capacità di produzione al 2030, i G7 si sono impegnati a contribuire a sestuplicare la capacità degli accumuli di energia al 2030, portandola fino a 1.5 TW, a livello globale.

Sul nucleare

Per il nucleare, i paesi G7 hanno deciso di istituire un Gruppo di Lavoro sull'Energia da Fusione per condividere le migliori pratiche ed esplorare le aree di cooperazione per accelerare lo sviluppo e la dimostrazione di impianti a fusione, incoraggiando l'aumento degli investimenti privati e pubblici. È stato inoltre deciso di favorire il coordinamento all’interno del G7 sugli aspetti regolatori. Preso anche l'impegno politico di mettere fine a ogni significativa dipendenza dal gas russo, lavorando per abbandonarne le importazioni prima possibile, al fine di ridurre le entrate della Russia, come misura di supporto all’Ucraina.