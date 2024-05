Neonato trovato senza vita a Nole dai genitori, ipotesi "morte in culla"

Un neonato di poche settimane è stato trovato questa mattina senza vita dai genitori a Nole. Padre e madre hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L'allarme è scattato verso le 7 del mattino: sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 e l'elisoccorso, ma purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani.

La morte in culla

Attualmente sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri e gli agenti della polizia locale di Nole, oltre al sindaco Luca Bertino. Secondo una prima vittima il piccolo, che era nato lo scorso 30 marzo e non aveva problemi di salute, potrebbe essere stato vittima della sindrome della Sids, "la morte in culla".

Si tratta della causa più comune di decesso per i neonati tra un mese ed un anno di età.