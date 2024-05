I quartetto di jazzisti tedeschi Jin Mim in concerto al Folkclun

Venerdì 10 maggio alle ore 21.30 i Jin Mim in concerto al Folkclub.

Un'ascesa vertiginosa a livello continentale per questo quartetto di jazzisti tedeschi straordinariamente unito, innovativo e decisamente fuori dall'ordinario, dal suono raffinato e originale. Il repertorio del gruppo ha definito la sua direzione essenziale: " Ritmicamente molto complesso ma armonicamente accessibile, con influenze che vanno dal flamenco alla musica indiana e al pop". Il flauto è uno strumento raro nel jazz, il più delle volte inserito di tanto in tanto per aggiungere un ulteriore colore timbrico. In Jin Jim la sua funzione va ben oltre: svolge il ruolo solista principale. Daniel Manrique-Smith al flauto, Ben Tai Trawinski al contrabbasso, Johann May alla chitarra e Nico Stallmann alla batteria: imperdibili questi quattro straordinari talenti emergenti del jazz europeo.

Per info: www.folkclub.it