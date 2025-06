Teatro, musica e comunità: con Summerland Fest un mese di spettacoli dal vivo a Moncalieri

Da oggi, martedì 24 giugno, fino a giovedì 24 luglio la compagnia Santibriganti Teatro, con la collaborazione della Comunità Il Porto e il sostegno del Comune di Moncalieri, presenta un festival che unisce spettacolo, attenzione sociale e apertura al territorio. Tre rassegne, un unico grande appuntamento estivo per tutte e tutti.

Un mese di appuntamenti dal vivo

Ci sono luoghi speciali, capaci di migliorare la vita di chi li abita, li frequenta o semplicemente li attraversa. È da questa consapevolezza che nasce Summerland Fest 2025 – La Bella Estate, un progetto culturale che unisce teatro, musica, impegno sociale e comunità. Organizzato da Santibriganti Teatro, in collaborazione con la Comunità Il Porto e con il sostegno del Comune di Moncalieri – Assessorato alla Cultura, il festival si svolgerà dal 24 giugno al 24 luglio nello chapiteau immerso nel verde del parco della Comunità Il Porto, uno spazio che già nel 2024 ha ospitato con successo la rassegna Comic Live Show.

Summerland è un’iniziativa che va oltre la semplice programmazione artistica: è un progetto che guarda alla cultura come cura, come occasione di incontro, condivisione, formazione. Da anni Santibriganti Teatro collabora con la Comunità Il Porto offrendo, tramite le borse lavoro, esperienze professionali nell’organizzazione teatrale agli ospiti del centro. È anche per questo che lo chapiteau della comunità diventa oggi il cuore pulsante di una rassegna inclusiva, accogliente e aperta a tutta la cittadinanza.

Tre rassegne, una sola grande estate

Il festival si articola in tre sezioni pensate per diversi pubblici:

Alla luce del sole: spettacoli matinée (alle ore 10.30) per i bambini e le bambine dei centri estivi e per le famiglie, con proposte teatrali dedicate all’infanzia, alla fantasia e all’educazione attraverso il gioco;

spettacoli matinée (alle ore 10.30) per i bambini e le bambine dei centri estivi e per le famiglie, con proposte teatrali dedicate all’infanzia, alla fantasia e all’educazione attraverso il gioco; Comic Live Show : stand-up comedy e teatro comico (alle ore 21.30), con attrici e attori che affrontano con ironia e intelligenza temi attuali e autobiografici, regalando risate e riflessioni;

: stand-up comedy e teatro comico (alle ore 21.30), con attrici e attori che affrontano con ironia e intelligenza temi attuali e autobiografici, regalando risate e riflessioni; Andati in Porto: teatro civile e contemporaneo (sempre alle 21.30), con spettacoli che raccontano l’identità, il cambiamento, l’impegno, la memoria e la relazione tra individuo e collettività.

Tra i momenti speciali del festival, segnaliamo lo spettacolo-concerto “Porto di terra” della Brigata Balon, che si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 21.30 nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele di Moncalieri (ingresso libero), realizzato in collaborazione con Off Topic: un'occasione per portare il festival fuori dal parco, nel cuore della città.

Sintonia con la visione culturale della città

Summerland Fest si inserisce pienamente nella visione culturale che il Comune di Moncalieri promuove da anni: una cultura attenta alla persona, alla crescita individuale e al benessere collettivo. L’Assessora alla Cultura Antonella Parigi ha dichiarato: “Summerland è una rassegna perfettamente in sintonia con le linee di intervento culturali della città. Il Comune ha scelto di sostenerla sia per il suo stretto legame con la Comunità Il Porto, che ogni giorno lavora per il benessere delle persone, sia per valorizzare il lavoro di Santibriganti Teatro, che ha fatto dell’attenzione agli altri una pratica artistica e un credo culturale".

Anche la Direzione della Comunità Il Porto Onlus sottolinea il valore della manifestazione: “È un’occasione per aprire i nostri spazi al territorio e promuovere, attraverso il teatro e la cultura, una comunità che si prende cura delle persone. Un grazie speciale agli organizzatori, per l’opportunità offerta agli ospiti della Comunità con percorsi professionalizzanti e inclusivi”.

Gli ospiti più attesi

Summerland Fest 2025 – La Bella Estate propone 13 giornate di spettacolo, tra comicità, teatro d’impegno, concerti e matinée per bambini. Tra gli ospiti: Cristiana Maffucci, Carlos Gutierrez, Laura Salvai, la Brigata Balon, Orlando Manfredi, Davide Cùccuru, Carla Carucci e molte altre voci della scena contemporanea.

Tutti gli spettacoli si tengono presso lo chapiteau allestito nel parco della Comunità Il Porto, in Strada Torino 36 a Moncalieri.