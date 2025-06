Cinema al Parco del Valentino: torna per la settima edizione, Imbarkino

Dal 6 luglio al 10 agosto torna Imbarkino, Il Cinema nel prato. Ogni domenica alle 21 un film diverso da godersi all'aperto sul grande prato di fronte a Imbarchino al Parco del Valentino.

La settima edizione di ImbarKino, curata in collaborazione con Davide Oberto, propone sei film a partire dal primo appuntamento con "No Other Land", film documentario collettivo israelo-palestinese, è scritto, diretto e montato dai quattro registi che lo firmano. Il film racconta la resistenza degli abitanti di Masafer Yatta, un comprensorio di villaggi situato nelle colline a sud di Hebron, in Cisgiordania.

Per info: bit.ly/ImbarKino_2025