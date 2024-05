Una Notte al Mauto: con Club Silencio una serata con visita alla mostra su Ayrton Senna e dj set di Ensi

Dalle 19 a mezzanotte sarà inoltre possibile visitare la mostra temporanea "Luigi Ghirri. Rosso Ferrari.", che raccoglie gli scatti dedicati allo storico marchio di automobili, e scoprire l’Open Garage, caveau del museo visitabile su prenotazione che custodisce più di settanta vetture disposte in ordine cronologico, pronte per essere esposte o in fase di restauro. Da non perdere il set di uno dei più importanti rapper Italiani, bandiera del rap di Torino e attivo sin dai primi anni zero, Ensi, accompagnato dai visual di Yssa, in uno degli spazi più suggestivi del MAUTO.