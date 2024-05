Rivoli, sabato piazza Cervi si accende con i colori delle fontane danzanti

Sabato 11 maggio piazza Fratelli Cervi ospiterà un evento di grande impatto. In serata è previsto, a cura di TurismOvest in collaborazione con il Quartiere Fratelli Cervi, uno spettacolo di fontane danzanti, con l’acqua che sembrerà ballare al ritmo della musica. Un gioco d’acqua e luci che accenderà la piazza appena scenderà il buio.

Ma la piazza si animerà già a partire dalle 19 e fino alle 24. Non mancheranno, infatti, interventi musicali che faranno cantare e ballare il pubblico grazie anche al karaoke. Saranno inoltre a disposizione alcuni stand dedicati al cibo per cenare in compagnia gustando qualche prelibatezza e aspettando con entusiasmo e allegria lo spettacolo.

Una serata pensata per grandi e piccini per dare sfogo all’immaginazione rendendo magica l’atmosfera con l’acqua che danzerà in un crescendo di suoni, luci e zampilli. Un evento che è anche un’occasione per visitare Rivoli e le sue bellezze, prima di trascorrere una serata in compagnia in piazza Fratelli Cervi.

Il maggio di eventi continua poi con l’appuntamento di sabato 25 maggio, quando dalle 21 alle 24, sfilerà a Rivoli la bellezza con la prima selezione regionale di Miss Italia 2024. Il celebre concorso arriva in città ospitato nella suggestiva piazza del Castello (piazzale Mafalda di Savoia) per una serata tra bellezza e spettacolo, a cura di TurismOvest, al termine della quale verrà decretata Miss Rivoli. Per l’occasione la Caffetteria del Castello di Rivoli rimarrà aperta fino alle 23 per degustare cocktail, vini, birre, caffè e gelati.