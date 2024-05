Gallerie d'Italia: il nuovo incontro della rassegna #INSIDE con l'ultracyclist Omar Di Felice

Domani, martedì 8 maggio, alle ore 18:30 il nuovo appuntamento di #INSIDE collegato alla mostra “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza”.

Ospite dell’incontro dal titolo "ANTARCTICA UNLIMITED: UNA BICICLETTA NEL LUOGO PIÙ ESTREMO DEL PIANETA" Omar Di Felice in dialogo con Marco Cattaneo, Direttore di National Geographic Italia.

Omar Di Felice, ultracyclist famoso per le sue imprese in bicicletta tra i ghiacci, si divide tra sport e divulgazione scientifica. Questo incontro sarà l'occasione per ascoltare il racconto della sua ultima traversata del grande continente bianco: oltre 700km in sella ad una fat bike in simbiosi con la natura.

L’incontro si inserisce nel palinsesto di incontri collaterali alla mostra di Cristina Mittermeier in programma fino al 1 settembre, prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, che espone circa 90 fotografie e offre una panoramica sul lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista. Con il suo lavoro ha inoltre raccontato storie di comunità di tutto il mondo che mantengono un legame con la natura e comprendono profondamente il delicato equilibrio del nostro ecosistema.

Per info: torino@gallerieditalia.com