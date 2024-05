Perché scegliere una vacanza in catamarano quest'estate

A chiunque ami il mare, sarà capitato almeno una volta nella vita di sognare di navigarlo. È finalmente arrivato il momento di prenotare le prossime vacanze estive a bordo di un catamarano. Oggi vi spieghiamo come mai noleggiare un catamarano è il meglio che potete fare per assicurarvi una vacanza davvero indimenticabile.

Vacanze in catamarano: tutti i punti di forza

Quest'estate scegliete anche voi i catamarani a noleggio che sono ricchi di punti di forza. Rispetto ad altre imbarcazioni, il catamarano è molto più stabile. Permette quindi una navigazione tranquilla e serena anche con il mare agitato grazie ai due scafi. È il mezzo preferito per le vacanze anche per via degli spazi; infatti, non vi costringe a rinunciare a cabine ampie e bagni privati, garantendovi un alto livello di comfort.

La navigazione sul catamarano è piuttosto lenta proprio perché i due scafi fanno un po’ di fatica ma ciò non è un punto di debolezza, anzi. Vi permette di cambiare ritmo e sintonizzarvi su una stazione più rilassata che fa sfumare tutte le preoccupazioni e soprattutto la stanchezza accumulata in città. Tuttavia, con il vento in poppa, il catamarano sembra volare sul pelo dell'acqua. Non è così emozionante e adrenalinico come una barca classica durante le manovre, ma ne guadagna in stabilità evitando anche il mal di mare.

Inoltre, il catamarano è un mezzo che si può noleggiare con lo skipper; una vacanza senza pensieri è così che inizia! La vostra unica preoccupazione sarà decidere se di tuffarvi nel mare blu oppure godervi un altro po’ di meritato riposo a pelo d'acqua.

Il catamarano permette di stare a contatto con il mare 24 ore su 24; è davvero emozionante vivere dall’alba al tramonto sull’acqua ammirando il sole che si alza all'orizzonte e poi va a dormire dietro alle onde con un’esplosione di mille colori che vanno dal giallo all’arancio, dal rosso al rosa fino al viola.

Le più belle destinazioni da scoprire in catamarano

È innegabile che alcune destinazioni e mete si scoprano meglio se scegliete il catamarano. È il mezzo ideale per andare alla scoperta dell’incantevole Sardegna partendo dalla mondana Costa Smeralda, passando dall'arcipelago del La Maddalena fino alla Corsica. Che dire poi della costiera amalfitana, da ammirare anche fuori stagione grazie al clima sempre favorevole? Le isole Eolie ma anche le Egadi sono un vero spettacolo se avete la possibilità di ammirarle via mare a bordo di un catamarano che rende le vostre vacanze al mare ancora più indimenticabili.

Insomma, è il mezzo perfetto per veleggiare, ad esempio, lungo la frastagliata costa tirrenica e trovare una caletta nascosta tra gli scogli selvaggi inaccessibile dalla terraferma. Il gusto di arrivare in una località di mare direttamente in porto è qualcosa da provare almeno una volta nella vita! I borghi di mare hanno tutto un altro sapore se arrivate dal porto, spesso luogo ricco di ristoranti, locali e pub per una serata movimentata ma sempre con il sottofondo delle onde che si infrangono dolcemente.

In conclusione, il catamarano è perfetto per una vacanza godereccia a ritmo lento senza rinunciare al comfort.