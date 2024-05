M5S, anche il leader Giuseppe Conte alla festa di apertura della campagna elettorale di Sarah Disabato

Il Piemonte cambia musica! Giovedì 9 maggio la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, darà il via alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali con una grande festa di apertura all’Aero Club Torino, in Strada Vicinale della Berlia 500. Al fianco di Sarah Disabato ci saranno il presidente M5S Giuseppe Conte, la vice presidente Chiara Appendino, parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali uscenti, coordinatori territoriali, consiglieri comunali, iscritti al Movimento, simpatizzanti e tutti i candidati alle elezioni regionali dell’8-9 giugno.

La serata prenderà il via alle 20.30 e sarà ad ingresso libero. Dopo una visita degli spazi dell’Aero Club in compagnia dei pentastellati piemontesi, il presidente M5S Conte salirà sul palco per il lancio della campagna elettorale. Oltre a Conte interverranno la vice presidente M5S Appendino e la candidata alla presidenza della Regione, Sarah Disabato. Saranno presentati i candidati delle liste circoscrizionali provinciali e del listino.

A seguire, alle 21.30, prenderanno il via le performance musicali. Tutti a ballare sulle note di quattro nomi storici della scena musicale nazionale. Si alterneranno sul palco i rapper Inoki e Tormento, Dj Fede e Roberto Molinaro.

La due giorni del presidente Conte in Piemonte proseguirà venerdì 10 maggio a Rivoli, al mercato di piazza Aldo Moro. La delegazione si sposterà poi ad Alba, nel cuneese, per una visita privata alla storica Cascina Drago.