Era ricercato in tutta Europa: la polizia di Torino arresta un giovane rumeno

I poliziotti del Commissariato San Paolo di Torino hanno arrestato un giovane di venticinque anni di origini rumene che era destinatario di un mandato d'arresto europeo.

Alle prime ore dell'alba di lunedì, una pattuglia si è recata in via Veglia poiché era stata appena segnalata alla centrale operativa la presenza di un ragazzo intento ad aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in zona.

I poliziotti hanno individuato e identificato l'uomo, che a seguito di accurati controlli è appunto risultato essere destinatario di un mandato di arresto europeo emesso della Romania per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere.