Paola Malabaila eletta vicepresidente della Federazione dell’industria europea delle costruzioni

Piero Petrucco, vicepresidente Ance con delega al Centro Studi, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec, la Federazione dell’industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue.

Petrucco, imprenditore friulano, amministratore delegato dell’azienda I.CO.P. S.p.A Società Benefit, impresa che opera nelle tecnologie dell’ingegneria del sottosuolo ed è oggi tra i principali operatori europei nel campo del microtunnel e delle fondazioni speciali, prende il timone in una fase cruciale per l’Europa, alla viglia delle elezioni europee e con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green Deal. Un momento caratterizzato anche dalle tante tensioni internazionali che determinano un quadro di grande incertezza politica ed economica.

Ad affiancare Petrucco, con il ruolo di vicepresidente ci sarà inoltre Paola Malabaila, vicepresidente e presidente del Consiglio delle regioni Ance e Presidente Ance Piemonte Valle d’Aosta, rafforzando così la leadership dell’industria delle costruzioni italiana in Europa.

“Il successo del Piano di Ripresa e Resilienza in tutti i Paesi europei è strettamente connesso al settore delle costruzioni. Dalla riuscita del Piano possiamo infatti partire per immaginare di costruire strumenti finanziari europei finalizzati alla realizzazione della Direttiva case green. Su questo punto, in particolare, ci auguriamo un confronto costante con le istituzioni europee, per valutare gli impatti operativi e finanziari della Direttiva sulle imprese e sulle famiglie”. Dichiara il presidente Petrucco che aggiunge: “per l’Italia e per l’Ance in particolare è un importante riconoscimento perché avremo un ruolo primario in Europa proprio su questa sfida”.