Apre a Torino la sede elettorale dei due leghisti Angelo Ciocca e Andrea Cerutti

Angelo Ciocca e Andrea Cerutti aprono la loro sede elettorale a Torino. L'europarlamentare e il consigliere regionale della Lega la inaugureranno sabato 18 maggio alle 21 in Via Cibrario 33. Per Ciocca, che è candidato alle Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno per il partito di Salvini, si tratterà di un vero e proprio quartier generale, dove presentare il programma e incontrare i cittadini.

Dal contrasto alla direttiva case green alla difesa del “made in Italy”, fino alla tutela del comparto agricolo italiano: queste le battaglie che Ciocca ha portato avanti in questi ultimi otto anni al Parlamento Europeo.