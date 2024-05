Aumentare il valore di un immobile: quali sono i principali interventi di ristrutturazione?

Avere una casa di proprietà è un qualcosa a cui ambiscono tantissime persone, ma per arrivarci o bisogna avere ottime disponibilità economiche oppure bisogna vendere l’immobile che si possiede. Tuttavia, ci sono dei casi - anche piuttosto diffusi - di individui che non riescono a trarre il giusto profitto dalla vendita del loro appartamento o della loro villetta, quindi al momento dell’acquisto della nuova proprietà devono comunque metterci la differenza, economicamente parlando. Per evitare che ciò accada si ha l’occasione di investire in degli interventi di ristrutturazione funzionali all’aumento di valore dell’immobile, in modo tale da riuscire a guadagnare ancor di più all’atto di vendita.

Si parla certamente di una differenza della cifra complessiva davvero sostanziale, quindi non si perderà il proprio tempo nel pianificare ad hoc la ristrutturazione. Non è un’operazione semplice e rapida, al contrario ci vorrà del tempo, i vari accorgimenti sono complessi, dunque appare evidente la necessità di rivolgersi a dei professionisti del settore come quelli presenti sulla piattaforma di rg2costruzioni.it. In ogni caso, è bene specificare quali sono i principali interventi di ristrutturazione da richiedere per riuscire ad aumentare il valore di un immobile.

Il primo intervento di ristrutturazione per riuscire a dare un’idea di maggior ordine e pulizia all’interno di un qualunque ambiente domestico è quello relativo all’imbiancatura. Siccome si potrebbe rischiare di macchiare gli arredi e i tessuti circostanti ai muri di casa, è opportuno che si copra il tutto con dei teli appositi affinché la protezione non venga mai a mancare. Successivamente si procede con la rimozione dello sporco e con la levigazione delle superfici, in modo tale che risultino ben appiattite e pronte ad essere imbiancate. Per svolgere l’intero procedimento dell’imbiancatura in maniera professionale è doveroso impiegare dei pennelli e dei rulli progettati appositamente.

Interventi per maggior isolamento termico e acustico

Lo scopo, come premesso, è quello di aumentare il valore di un immobile, e per riuscirci oggigiorno è fondamentale apportare degli interventi di ristrutturazione tali da incrementare gli standard di isolamento termico e acustico. Prima di tutto si devono individuare i fori sui muri per tappare ciascuno di essi con del materiale isolante del tutto naturale, mentre sul tetto è possibile inserire delle tegole e delle piastrelle eco-friendly, e perché no, anche i pannelli solari. Inoltre, si potrebbe pensare di installare sia una porta d’ingresso blindata che le finestre a triplo vetro. Tali operazioni non solo contribuiscono a tenere lontani quei fastidiosi rumori esterni che minano la quiete, bensì a trattenere il calore o la freschezza interna, preservando al meglio la temperatura. Così facendo si può risparmiare sulle bollette luce e gas in quanto non si avvertirà quasi mai l’esigenza di accendere i caloriferi oppure i condizionatori.

Ristrutturazione dei pavimenti

Uno degli interventi di ristrutturazione più importanti e allo stesso tempo difficoltosi è quello riguardante i pavimenti dell’immobile. Si specifica che per condurre le operazioni di rimozione e di applicazione del nuovo materiale è necessario richiedere l’intervento di professionisti esperti, poiché farlo autonomamente potrebbe causare dei danni per certi versi irreversibili. La prima valutazione da fare è relativa proprio alla pavimentazione già presente in casa, poiché non sempre è obbligatorio rimuoverla, anzi, spesso si opta per coprirla; in seguito si passa alla scelta del materiale per i nuovi pavimenti, come per esempio la ceramica, il PVC e il parquet.

Ristrutturazione degli interni

Per aumentare in maniera decisiva il valore di un immobile è assolutamente consigliato un piano di ristrutturazione degli interni, bagno e cucina su tutti. Infatti, siccome la sostenibilità e la tecnologia sono i due fattori imprescindibili nell’epoca contemporanea, potrebbe essere cosa buona e giusta cambiare le tubature allo scopo di installare dei rubinetti a basso consumo idrico, così come bisogna modernizzare tutto l’impianto elettrico. Si consiglia di arredare la cucina seguendo le opportunità date dalla domotica, quindi si potrebbero inserire robot per cucinare, per pulire pavimenti e persino un frigorifero a basso consumo energetico.