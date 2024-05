Il vicepremier Tajani in Piemonte per dare sostegno a Cirio, Graglia e Tragaioli: "Importante avere continuità politica tra Regione ed Europa"

Antonio Tajani - vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza italia – questa mattina è stato al Tetro sociale di Alba, per sostenere la candidatura al consiglio regionale di Franco Graglia e al candidato presidente uscente Alberto Cirio alla Regione Piemonte.



Tajani è poi arrivato a Rivoli per l'apertura della la campagna elettorale di Andrea Tragaioli, candidato sindaco per Forza Italia, facendo tappa anche a Nichelino.

Il vicepremier dal palco albese si è detto legato – grazie alla nonna astigiana – in modo particolare al Piemonte: “Ci torno sempre molto volentieri” ha specificato.

“Ho sempre creduto molto in Alberto Cirio e la sua squadra, che si sono dimostrati efficaci nel loro impegno di questi ultimi cinque anni – ha ancora aggiunto Tajani - . Mantenere l’asse politico tra Comuni, Regione ed Europa è davvero importante per poter portare risultati concreti sui territori”.