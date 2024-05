Ingorgo e clacson all'ora di punta: traffico “infernale” nel sabato di Porta Palazzo

Un sabato di ordinario traffico infernale a Porta Palazzo: nonostante il clima favorevole, infatti, sono stati molti i torinesi che hanno scelto di utilizzare l'auto privata per raggiungere il mercato all'aperto più grande d'Europa (e di conseguenza anche della città).

Ingorgo e clacson

Il risultato di questa scelta, come avviene ormai abitualmente nelle ore di punta, è stato un ingarbugliato ingorgo che si è snodato sia in piazza della Repubblica che nelle vie limitrofe come via Priocca, con conseguente inquinamento atmosferico portato dai gas di scarico e inquinamento acustico portato dai clacson suonati a causa del nervosismo accumulato dagli automobilisti inevitabilmente fermi.

Possibili soluzioni?

Esistono possibili soluzioni per contenere una situazione che danneggia prima di tutto i residenti costretti a soffocare nello smog e a danneggiarsi i timpani? Una soluzione sarebbe sicuramente quello di utilizzare maggiormente i mezzi pubblici (Porta Palazzo è sicuramente uno degli snodi principali della città, ndr) o la mobilità attiva (bicicletta prima di tutto); se proprio si volesse utilizzare l'auto, però, non sarebbe male non cercare di avvicinarsi a tutti i costi alla piazza.