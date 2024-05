Casa Rey: un gioiello di architettura brilla nel cuore di Torino

Passeggiando per le strade di Torino, ci si può rendere immediatamente conto della ricchezza della città dal punto di vista architettonico. Numerosi palazzi antichi impreziosiscono la sua skyline, ossia il suo profilo all'orizzonte, rendendolo estremamente affascinante. Tra gli edifici maggiormente degni di nota vi è casa Rey.

Sita al civico 20 di via Massena all'angolo con corso Stati Uniti - anticamente denominato corso Duca di Genova - essa è stata commissionata dal cavalier Rey all'architetto Camillo Riccio nel 1884.

Costituita da quattro piani fuori terra più il piano mansardato, casa Rey ha una particolarità: nel piano in cui è presente un balcone angolare le cui aperture sono delimitate da colonne, tutte le porte finestre che si aprono sia su via Massena che su corso Stati Uniti sono contornate da cariatidi, ossia statue femminili a mezzo busto che terminano inferiormente con una colonna od un prisma, utilizzate per sorreggere architravi.

In particolare, se ne affacciano 12 su via Massena e 14 su corso Stati Uniti e sono tutte realizzate in litocemento. Su di esse, però, sembra non circolino dicerie popolari o leggende metropolitane a differenza, invece, di quanto accaduto per l'edificio chiamato casa delle prostitute, ubicato nel quartiere San Salvario.

Le conchiglie di Venere sovrastano sia il portone di ingresso, sia le mansarde.

L'ultimo piano è riccamente decorato da una fascia con rosoni, ripresi anche al primo piano dove si mescolano con decorazioni fitomorfe e floreali, queste ultime presenti anche al secondo piano, in particolare caratterizzate da foglie di ippocastano. Sempre al secondo piano, poi, l'architrave è sostenuto da colonne laterali sormontate da teste di leoni, mentre alla base campeggiano mascheroni grotteschi.

Nata come dimora da pigione, casa Rey è uno dei gioielli dell'architettura di Torino e vale davvero la pena di essere ammirato.