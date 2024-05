I taxisti torinesi fanno viaggiare la solidarietà per Casa Ugi

La solidarietà viaggia sui taxi di Torino. Domani, sabato 25 maggio, tra le ore 15 e le 18, le vetture saranno a Casa Ugi, in corso Unità d'Italia 70, per dimostrare la propria vicinanza nei confronti delle famiglie dei bimbi malati. "Saremo lì come Cooperativa - ha spiegato Giampiero Audisio - e sarebbe bello essere in tanti proprio per dare forza alla natura partecipe del nostro lavoro, essere 'a servizio' dei cittadini".