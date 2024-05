I dannati: dopo la presentazione a Cannes 2024, la proiezione al Cinema Nazionale con il regista Roberto Minervin

Presentato in anteprima mondiale il 16 maggio 2024 nell’ambito dell’ultimo 77. Festival di Cannes selezionato in concorso per “Un Certain Regard”, e uscito in contemporanea nelle sale italiane, arriva al Cinema Nazionale di Torino in versione originale “I dannati” di Roberto Minervini per una serata evento, organizzata in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, alla presenza del regista sabato 25 maggio.

Il regista Roberto Minervini incontrerà il pubblico in sala sabato 25 maggio 2024 alle ore 20.30 presso il Cinema Nazionale di Torino, in via Giuseppe Pomba, 7.

“I dannati” è prodotto da Okta Film e Pulpa Film con Rai Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La società piemontese Imago VFX di Fabrizio Nastasi – supervisore dell’intera post produzione – ha curato parte degli effetti visivi del film, così come la color correction, la finalizzazione e il mastering.

La trama

Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, una compagnia di volontari nordisti dell'esercito degli Stati Uniti è inviata a presidiare le terre inesplorate dell'Ovest. Tra loro tanta paura, silenzi, la voglia di credere a un Dio, i sogni ancora da vivere e poi qualche scontro con fucili che fanno rumore e fiamme veri. E tutto questo in un clima alla Malick.