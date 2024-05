Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 26 maggio

EVENTI

UNA NOTTE AL FESTIVAL SUL FILO DEL CIRCO

Sabato 25 maggio

Club Silencio, in occasione del “Festival Sul Filo del Circo 2024”, apre le porte del Cirko Vertigo; circo contemporaneo a cura di Fondazione Cirko Vertigo, polo internazionale di formazione professionale e universitaria nell’ambito delle arti circensi. Tra numeri di giocoleria, spettacoli aerei con cinghie e tessuti, hula hoop e bandiere, gli artisti della fondazione animeranno il suggestivo Parco Le Serre dalle 19 alle 24 e metteranno in scena due repliche serali di “Cabaret Vertigo”; originale spettacolo di circo contemporaneo che verrà presentato e introdotto dall’attrice comica Luisella Tamietto. Sarà visitabile anche Villa Boriglione, con il Museo Gianduja, che custodisce i segreti della celebre maschera torinese e del mondo del teatro tra manifesti, marionette e manoscritti, alcuni dei quali risalenti a inizio Ottocento, e con il Rifugio Antiaereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, ad attendere il pubblico, vi saranno più di dieci attività tra cui diversi laboratori, come quello di collage a tema circense a cura di Gabriella Saiello, il laboratorio di giocoleria, ritratti a tempo e diverse performance tra le quali spicca il live show di luci e video mapping a cura del collettivo LSDR.

INFO: www.clubsilencio.it

UN GRADO E MEZZO FESTIVAL

Dal 24 al 26 maggio

Si apre con un incontro dedicato alla montagna la seconda edizione di Un Grado e Mezzo, il festival su clima e ambiente in programma a Torino dal 24 al 26 maggio, che vuole avvicinare il grande pubblico e le giovani generazioni ai temi della salute dell’ambiente, della crisi climatica e delle azioni necessarie per rispondere alle sue sfide. Primo protagonista del festival il regista di film di montagna e alpinista Hervé Barmasse che, in dialogo con Michele Freppaz (pedologo e nivologo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA, Università di Torino) e la climatologa Elisa Palazzi, (Dipartimento di Fisica, Università di Torino e Presidente del Comitato Scientifico di CentroScienza Onlus) terrà l’incontro L'acqua soffre di vertigini?

INFO: www.ungradoemezzo.it

FESTIVAL DEL VERDE

Dal 20 al 26 maggio

11 comuni coinvolti, oltre 150 appuntamenti diffusi in più di 100 parchi pubblici, giardini, orti urbani, musei ed altri territori fino a sconfinare a Cuneo. Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, da lunedì 20 a domenica 26 maggio torna a Torino e area metropolitana il Festival del Verde, raddoppiando il numero di iniziative. Il weekend del Festival del Verde (24-26 maggio) ospita anche FLOR Primavera che porterà ai Giardini Reali di Torino circa 150 tra florovivaisti, agricoltori e artigiani green da almeno 10 regioni d'Italia (Piemonte, Sicilia, Lombardia,..) e dall'estero (Slovenia e Olanda). I produttori agricoli porteranno poi tipicità come taralli, marmellate, frutta e verdura disidratata e distilleria.

INFO: www.festivalverde.it



JAZZ IS DEAD

Dal 24 al 26 maggio

Jazz is Dead! è pronto a vivere tre giorni consecutivi al Bunker di Torino, quest’anno con un allestimento totalmente ripensato per garantire una fruizione adeguata alla proposta e alla partecipazione inclusiva. L’area a disposizione dei partecipanti al festival sarà molto ampia, i concerti principali si terranno sul palco esterno con un impianto calibrato e una capienza aumentata, mentre alcuni selezionati live e i dj set della notte accoglieranno i danzatori all’interno, nella consueta area club, cattedrale industriale. Diverse aree esperienziali prenderanno forma per completare il percorso fruitivo.

INFO: jazzisdeadfestival.it





CINEMA

SUPERLUNA

Venerdì 24 maggio alle ore 20.30

Il regista e sceneggiatore Federico Bondi, incontrerà il pubblico presente in sala alla proiezione speciale del film “Superluna” al Cinema Massimo di Torino (Via Giuseppe Verdi 18). Nel 2022, in fase di produzione, il team del film ha partecipato a Green Film Lab, workshop che promuove un approccio più rispettoso dell’ambiente nell'industria audiovisiva e mira a diffondere pratiche sostenibili nella produzione. Il workshop, ideato e organizzato dal TorinoFilmLab, lab internazionale del Museo Nazionale del Cinema, insieme a Green Film di Trentino Film Commission, ha portato il film al conseguimento del certificato Green Film.

INFO: www.cinemamassimotorino.it

I DANNATI

Sabato 25 maggio ore 20.30

Dopo il debutto a Cannes 2024, in concorso nella sezione Un Certain Regard, il regista Roberto Minervini accompagnerà l’uscita de I DANNATI incontrando gli spettatori in una serie di proiezioni speciali: sabato 25 maggio alle 20.30 sarà al cinema Nazionale di Torino. Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, l’esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

INFO: nazionale.cctorino.cinemanazionaletorino.com

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it