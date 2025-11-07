Tutti pazzi per le Atp Finals, bagno di folla per i tennisti sul blue carpet

Bagno di folla in piazza Castello per l'arrivo dei sei tennisti sul Blue Carpet delle Nitto Atp Finals, che si svolgeranno da domenica al 16 novembre all'Inalpi Arena. Ad aprire la sfilata Taylor Fritz, seguito da Alex de Minaur, Ben Shelton Alexander Zverev, Jannik Sinner ed infine Carlos Alcaraz. Il numero 1 del ranking mondiale, insieme al campione italiano, è stato il più acclamato dalla piazza.

I tennisti in dubbio

Rispetto al solito, mancano all'appello due sportivi. L'italiano Lorenzo Musetti sta giocando la semifinale all'Atp 250 ad Atene: in caso di vittoria domani alla finale conquisterà l'ottavo posto, al momento occupato da Felix Auger-Aliassime. E poi ancora in dubbio la partecipazione di Novak Djokovic.

I tifosi

Ad accogliere l'altoatesino e gli altri tennisti in piazza centinaia di tifosi: alcuni indossavano il cappellino arancione a sostegno dell'italiano, mentre le Sinner girls hanno esposto lo striscione: "Sinner la mania che non va più via". Accanto altri supporters hanno esposto la scritta "Jannik abbiamo un regalo per te vieni".

Altri tifosi hanno esposto la bandiera spagnola per Alcaraz ed il cartello "Vamos Carlitos". Gli sportivi hanno poi firmato autografi e scattato selfie, prima di completare la sfilata sul blue carpet ed entrare al teatro Regio: la facciata del palazzo, per l'occasione, si è illuminata di blu con la scritta "Nitto Atp Finals".

Il tempio della lirica torinese, che già a gennaio 2025 si era trasformato in palcoscenico sportivo trasmettendo la finale degli Australian Open, ha accolto i sei tennisti per un incontro con alcuni appassionati.

Cristina Chiabotto

In platea i ragazzi della scuola tennis, circolo sportivi ed istituzioni: intervistatrice d'eccezione Cristina Chiabotto. Dopo il faccia a faccia, gli spettatori hanno assistito al concerto di Riccardo Cocciante.

Sinner: "Mi piace pensarmi sempre numero due al mondo"

E durante la conferenza stampa dei gironi, il numero tre Alexander Zverev ha definito Sinner il "miglior giocatore al mondo sui campi indoor". Parole a cui il campione italiano ha replicato: "Uno sbaglia quando sente di essere il primo al mondo: nella mia mente io cerco di motivarmi in altri modi. Sono contento di quello che dicono e che sono forte in indoor: ne sono consapevole. Ma appena ti rilassi un attimo è un casino: per questo mi piace pensarmi sempre numero due al mondo".

"Nel gruppo - ha poi aggiunto - devi partire per forza bene. Sono contento di essere qua per finire la stagione nei migliori dei modi: vediamo come va. Resta uno dei tornei più importanti".

Poco prima del Blue Carpet Jannik ha sentito al telefono Lorenzo Musetti, che in questo momento sta giocando la semifinale dell'Atp 250 ad Atene con la speranza di venire a Torino.