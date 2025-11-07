Inaugurate Casa Tennis e Casa Gusto, madrina Valeria Solarino: "Torino si porta dietro l'energia delle Atp tutto l'anno"

"È come se Torino si facesse carico dell'energia delle Atp e se la portasse dietro tutto l'anno". A dirlo è Valeria Solarino, madrina d'eccezione dell'inaugurazione di Casa Tennis e Casa Gusto per le Nitto Atp Finals. L'attrice, cresciuta nel capoluogo piemontese dove ha mosso anche i primi passi a teatro, è anche appassionata di dritto e rovescio. "Mi piacciono - ha svelato - Sinner, Musetti e Paolini, ma quando gioco ancora mi ispiro a Nadal".

Ed il taglio del nastro di questo pomeriggio segna il conto alla rovescia verso l'inizio del torneo, in programma da domenica al 16 novembre all'Inalpi Arena.

Casa Tennis si sdoppia

Il cuore pulsante sarà piazza Castello, dove Casa Tennis si sdoppia in due: una cupola sarà dedicata all'accoglienza dei turisti, mentre l'altra con una capienza ampliata da 199 posti sarà dedicata agli incontri.

Tra i numerosi ospiti: il personaggio televisivo Joe Bastianich, gli stand up comedian Michela Giraud e Luca Ravenna, la campionessa olimpica Michela Palmisano, gli ex campioni di sci Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca, i cantanti Lodo Guenzi, Willie Peyote e Sarah Toscano, gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, le atlete della Juventus Women e l'ultimo italiano vincitore della Vuelta di ciclismo Fabio Aru.

"Torino ha sposato le Atp"

"Stiamo scaldando i motori - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - per le Atp: è un grande lavoro di squadra. Questo territorio è capace di fare squadra attorno ad un evento e vincere la partita dell'accoglienza. Torino ha davvero sposato questo evento". Il torneo si svolgerà ancora nel capoluogo piemontese nel 2026: sui successivi quattro anni la location è ignota, anche se negli scorsi giorni è stato confermata l'assegnazione all'Italia fino al 2030.

Casa Gusto

"Noi lavoriamo - ha aggiunto il primo cittadino - per tenerli altri cinque anni e io continuo ad essere cautamente ottimista". Accanto a Casa Tennis, taglio del nastro anche per Casa Gusto all'Archivio di Stato. Qui, come ha ricordato il presidente della Camera di Commercio Massimiliano Cipolletta, si potranno gustare le eccellenze gastronomiche del territorio.

"Noi qua - ha detto - iniziamo la nostra partita. Casa Tennis e Casa Gusto accompagnano e rendono ancora più attrattiva la nostra città: ci sono più di trenta Maestri del Gusto coinvolti di Torino e provincia, più di 40 vini del territorio. Poi merende sinoire e degustazioni".

E tornando al torneo, dopo l'allenamento di questa mattina Sinner ed Alcaraz si sono scattati un selfie, che sta facendo il giro dei social. Il campione italiano ha scritto "Grazie Carlos, grande allenamento". A commentare il post anche il collega Matteo Berrettini, che in modo ironico ha detto: "bravini".