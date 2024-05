A Rivoli "Tutti in carrozza", per mettersi nei panni di chi vive con una disabilità motoria

A Rivoli un'iniziativa per provare le difficoltà di chi si muove in carrozzina

Venerdì 24 maggio, il candidato sindaco per Rivoli, Alessandro Errigo ha organizzato un evento speciale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità: "Rivoli, ora tutti in carrozza".

Dalle 18 alle 20, presso la pista di pattinaggio coperta dei giardini La Marmora, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza unica: mettersi nei panni di chi vive con una disabilità motoria e provare la mobilità in carrozzina, guidati da atleti paralimpici.

L'iniziativa, realizzata dall'associazione A Ruote Libere 2013 in collaborazione con le società sportive HB Basket Torino e Sportento Bocciabili, aveva l'obiettivo di far comprendere le sfide quotidiane che le persone con disabilità devono affrontare negli spazi urbani. Come si fa a cambiare il punto di vista? Sedendosi sulla carrozzina.

Oltre a provare la mobilità in carrozzina, i partecipanti hanno potuto discutere con atleti e persone con disabilità delle problematiche legate all'accessibilità e alla mobilità negli spazi pubblici e privati. Un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza di creare una città più inclusiva e accessibile a tutti.