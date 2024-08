Due pitbull aggrediscono una cagnolina e i suoi padroni: attimi di panico a Moncalieri

Momenti di panico martedì 20 agosto sul Ponte Nuovo di Moncalieri. In una città con ancora tanti vuoti e saracinesche abbassate, due passanti erano in giro con la loro cagnolina quando sono stati aggrediti da due pitbull.

Ferite e 3 punti di sutura

I cani, liberi ma con il collare, hanno inferto morsi tali da richiedere tre punti di sutura, prima di correre via, dopo che i proprietari hanno cominciato ad urlare e a chiedere aiuto. Dopo quanto successo, sono andati a sporgere denuncia per l'accaduto raccontando alle forze dell'ordine di essersi spaventati a tal punto da avere paura a portare di nuovo in giro la loro cagnetta.

Il padrone dei due pitbull

Ora resta da capire se si riuscirà in qualche modo a risalire all'identità del padrone dei due cani di grossa taglia, per evitare che inconvenienti del genere abbiano a ripetersi. Magari con conseguenze anche ben peggiori.