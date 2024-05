Salvatore Ippolito (Noi Moderati): "Fare le piccole cose, per fare un Grande Piemonte"

Presentazione ufficiale della candidatura di Salvatore Ippolito a Volpiano, nella lista Noi Moderati per le elezioni regionali del Piemonte, che sostengono il candidato Presidente, Alberto Cirio. Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 25 maggio, in piazza XXV Aprile, alla presenza dell’onorevole Maurizio Lupi, dei consiglieri comunali di Volpiano, Antonietta Maggisano e Giuseppe Medaglia e del consigliere comunale di Torino e segretario provinciale di Noi Moderati, Pino Iannò.

La consigliera comunale di Volpiano, Antonietta Maggisano, per l'occasione moderatrice dell'incontro, ha introdotto gli interventi degli ospiti, in una piazza che ha attirato sostenitori e curiosi. Una campagna elettorale, quella di Ippolito, che mette al centro le risposte alle piccole cose che attanagliano la quotidianità dei piemontesi, come sostiene lo stesso Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: La credibilità è ciò che testimonia il servizio alla propria comunità. La moralità del fare è quanto ci caratterizza. Da qui parte il nostro contributo alla società. La sfida della politica è di metterci la faccia, con un impegno quotidiano, affrontando le questioni, iniziando da quelle più piccole, come il candidato Ippolito sta già facendo.

