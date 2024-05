Luca Angelantoni membro del “Nominations and Governance Committee” di Philea

Luca Angelantoni, già consigliere di Fondazione CRT e ora della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, è stato votato all'unanimità membro del “Nominations and Governance Committee” di Philea dai rappresentanti delle oltre 300 Fondazioni associate che in questi giorni, insieme agli oltre 800 delegati provenienti da tutto il Mondo, stanno partecipando a Ghent (Belgio) all’Assemblea annuale.

“Sono molto felice che con la mia elezione di oggi sia stato riconosciuto l’impegno personale e del network di Fondazione CRT e di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT profuso in questi anni per posizionare le nostre Fondazioni al vertice della filantropia europea – dichiara Luca Angelantoni, consigliere di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT – La sfida, da oggi in poi, sarà quella di contribuire attivamente, anche attraverso Philea, a rafforzare le relazioni internazionali per costruire e sviluppare collaborazioni strategiche e progettuali in un delicato momento di trasformazione sociale che non può prescindere da un confronto continuo con le Istituzioni e gli stakeholders europei”.