Alluvione in Val Susa e nel torinese, mutuo sospeso per cinquanta comuni: “Regalo di Natale anticipato”

L’ABI, Associazione Bancari Italiana, ha comunicato ai soci la pubblicazione, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno coinvolto molti comuni piemontesi.

In totale sono 51 i comuni piemontesi coinvolti . 47 sono della Città Metropolitana di Torino e 4 della provincia di Vercelli.

Per il vercellese Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli.

“Si tratta di una sospensiva - commenta ancora il sindaco Pittau - ma accogliamo la notizia con soddisfazione. Siamo ancora in attesa della piena ricostruzione dei ponti che hanno isolato le frazioni, ma di certo è qualcosa."

Durante quell’alluvione l’acqua aveva superato di sette metri la briglia sul rio Gerardo . Due ponti erano caduti isolando venti persone in borgata Giordano. Da Mattie e verso Bussoleno erano scesi v entiduemila metri cubi di detriti con grandi pietre rotolate giù dalla montagna, verso valle, spinte dalla potenza dell'acqua del Rio Gerardo .

L’accordo è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.