Al Cipet l'incontro "Piemonte chiama Europa": confronto tra Monica Canalis e Fabio Pizzul

Giovedì 30 maggio, alle ore 18,30, presso la sede Cipet (Via Quarello, 19), a Torino, si svolgerà l’incontro pubblico “Piemonte chiama Europa”.

Si confronteranno la consigliera regionale Monica Canalis e il candidato al Parlamento europeo Fabio Pizzul, insieme a Stefano Lepri, Vincenzo Camarda e Amalia Santiangeli.

“Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno - sostiene la candidata alle elezioni regionali Monica Canalis - rivestono un’importanza fondamentale perché quella “Casa Comune Europea” costruita con fatica e sacrificio negli ultimi decenni potrebbe essere indebolita e messa in discussione dal ritorno dei nazionalismi e dalle spinte dei sovranismi, proprio quando, con la guerra alle porte, è necessario avere un’Europa forte e politicamente compatta. Chi pensa che l’Unione europea sia una struttura burocratica dimentica che è grazie ad essa che ieri abbiamo vinto le sfide dell’unificazione tedesca e dell’introduzione dell’euro e che oggi siamo riusciti a sconfiggere la pandemia attraverso una campagna vaccinale di massa e ad assegnare all’Italia una quantità di risorse mai viste attraverso il Next Generation EU. Nessun Paese da solo oggi è in grado di fronteggiare le ondate migratorie, l’espansionismo militare russo ed economico cinese e di giocare un ruolo di responsabilità e buon senso sullo scenario internazionale per evitare l’allargamento dei conflitti in corso, di garantire il welfare state, lo sviluppo e i diritti umani fondamentali alle proprie comunità.

Il Piemonte che vogliamo e l’Europa che vogliamo hanno bisogno dell’impegno dei cattolici.

Per questo ho scelto di ricandidarmi in Consiglio regionale nella lista del Pd e di sostenere alle elezioni europee Fabio Pizzul, giornalista, per anni presidente dell’Azione Cattolica a Milano, quindi consigliere regionale in Lombardia, con il quale mi accomunano le battaglie per il Terzo settore, la pace, la formazione e l’educazione” .