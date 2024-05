Incentivi per le imprese in Valle d’Aosta: aperto fino al 30 giugno il bando "Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo"

La Valle d’Aosta è molto rinomata per le sue località turistiche ma è conosciuta sempre più anche come territorio in cui industria e tecnologia rivestono un ruolo chiave per lo sviluppo. La Valle d’Aosta rappresenta quindi un posto dove le imprese possono investire beneficiando di incentivi e servizi che la Regione mette a disposizione.

Tra le varie misure di incentivo, l’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha recentemente approvato il bando “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo” (“ZFR&S”).

Nei 15 comuni del territorio regionale a maggiore vocazione industriale le imprese già insediate o che si insedieranno possono beneficiare di contributi a fondo perduto denominati “voucher” a fronte della realizzazione di un programma di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione.

I Voucher sono riferiti - a titolo esemplificativo - ad investimenti produttivi, ambientali e per l’efficientamento energetico.

I beneficiari dei contributi hanno anche diritto all’esenzione del pagamento dell’IRAP per un anno fiscale.

Possono presentare la domanda di concessione le imprese industriali, costituite nella forma di società di capitali, e i centri di ricerca che esercitano attività economiche in uno degli ambiti tecnologici previsti dalla Strategia di specializzazione intelligente per il periodo 2021/2027 - S3 VdA.