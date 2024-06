Il torinese Dade firma la sua prima colonna sonora con il film “Io e il Secco”

Davide Pavanello, in arte Dade, storico bassista e fondatore dei Linea 77, firma la sua prima colonna sonora originale per il film Io e il Secco di Gianluca Santoni.

Dade è un produttore che si muove con agilità fra i generi e dopo l’esperienza con Gloria! ha potuto per la prima volta lavorare da solo sul film uscito il 23 maggio nelle sale italiane, premiato ad Alice nella Città 2023 e al Riviera FF 2024.

Come è stato lavorare a questa colonna sonora?

“Avevo già lavorato alle musiche di Gloria! Ma qui è stato diverso. Da Night Swim mi hanno chiesto di realizzare la prima vera colonna sonora con le mie mani. Era un altro tipo di film, un’altra ambientazione. La sfida più grande è stata quella di riuscire dare una voce, un’identità musicale, che fosse adatta alla storia, cercando di seguire la visione di un bambino di 10 anni. Non volevo che fosse troppo giocoso, perché c’è sempre una certa tensione nel film, ma al tempo stesso renderla un po’ pensata dalla fantasia di un bambino”.

La soundtrack include anche un classico della musica italiana, Sere Nere di Tiziano Ferro, re-interpretata in chiave intimista dai Santi Francesi, il duo vincitore di XFactor. Perché questa scelta?

“La canzone fa parte della sceneggiatura unica cosa che non ho scelto io, ma durante la lavorazione ho pensato perché non mettiamo un remix di questa canzone, riadattandola a venti anni dopo. Ero timoroso perché è una di quelle perle della canzone italiana che è sempre rischioso rifare. Stavo lavorando con i Santi Francesi per alcune produzioni. Alessandro poteva davvero cantarla come si deve. L’abbiamo fatta in un giorno e secondo me è venuta benissimo. L’abbiamo poi fatta sentire a Tiziano e gli è piaciuta molto”.

Questi due progetti sono stati il tuo debutto nei soundtrack, pensi di proseguire su questa strada?

“Arrivo da 25 anni nel campo delle canzoni, è un viaggio che ho fatto mille volte. Mi sento appesantito dalla quantità di produzioni che si fanno ultimamente. La qualità si è abbassata in favore della quantità. Con l’avvento delle piattaforme digitali e della musica gratuita c’è stato un innalzamento di quantità di produzioni, mi sembra che siamo sulle 500 mila canzoni ogni settimana, è drammatico. C’è ancora gente che comunque fa musica artigianale di qualità, ma oggi si scrive un pezzo al giorno, dalle 10 alle 17 devi scrivere una canzone, diventa una catena. Per me non è facile questo tipo di produzione di plastica. Ho trovato nella colonna sonora un modo di esprimermi più artistico e più profondo. È un viaggio musicale che ti permette di sperimentare. Non c’è nessuno che ti chiede una hit. Devi solo stare dietro una storia cercando di dargli emozioni più profonde. Spero di farne altre”.

Per quanto riguarda la scena musicale torinese, c’è qualche artista con cui oggi vorresti collaborare?

“Mi piacerebbe trovare qualcuno. Qualche colpo di fulmine come è stato per Levante o per Margherita Vicario. Ecco, vorrei quell’innamoramento di un artista ancora sconosciuto. Spero che quel brivido mi arrivi di nuovo”.

E tra i prossimi progetti musicali?

“Sto lavorando da ormai un anno a un progetto molto grosso e molto pazzo, una sfida veramente folle tra musica e cinema. Dopo tanti anni sto facendo qualcosa per me, che uscirà con il mio nome. Essendo però artisticamente folle al momento sto cercando di finanziarlo”.