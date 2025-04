Comedy Central torna con l'ottava stagione e 6 nuovi speciali

Comedy Central apre le porte del Teatro Juvarra di Torino (via Filippo Juvarra, 13) dove l'8, il 9 e il 10 aprile dalle 20:45 si terranno le registrazioni dell’ottava attesissima edizione di Comedy Central Presents, che torna con 6 nuovi SPECIALI, in onda prossimamente su Comedy Central (canale 129 di SKY, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW).

Appuntamenti imperdibili che vedranno esibirsi sul palco i grandi talenti della comicità italiana in tre serate dalle risate assicurate:

Martedì 8 aprile: Alberto Farina e Pino e gli Anticorpi

Mercoledì 9 aprile: Debora Villa e Gigi&Ross

Giovedì 10 aprile: Luca Ravenna IMPROV SHOW e Annagaia Marchioro

Per non perdere l’occasione di una serata esilarante in compagnia ed essere tra il pubblico, a questo link è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli.