Costruire da solo il proprio PC: che cosa serve?

In questi ultimi anni, complice l’ascesa del gaming e dello streaming, sempre più persone hanno deciso di voler assemblare il proprio pc, rinunciando a quelli che già pronti negozi per poter personalizzare il proprio dispositivo e renderlo unico. In questo modo si va a scegliere ogni singola componente, pensandola per ogni azione che bisognerà svolgere. In genere, la scelta di assemblarlo avviene da chi vuole divertirsi e giocare con il pc, cercando di rendere l’esperienza ludica il più realistica e performante possibile, complice anche i nuovi giochi che usano grafiche innovative e meccaniche uniche, come nel caso dei migliori casino online AAMS che implementano tecnologie di ultima generazione.

Ma come si assembla un computer? In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sui principali aspetti da prendere in considerazione.

Scegliere le giuste componenti

Chiaramente, il primo passo da compiere quando si sceglie di personalizzare e assemblare un computer è quello di andare a capire quali sono le giuste componenti. Ogni singolo elemento all’interno del PC deve essere pensato per soddisfare ogni singola esigenza, senza accontentarsi di componenti che poi possano minare l’esperienza di gioco. Un esempio? Il processore. Questo, conosciuto anche con il nome di CPU, non è altro che il cervello del nostro PC, quindi andrà ad elaborare tutti i dati presenti all’interno dello strumento. La decisione su quale affidarsi dipende molto dall’utilizzo che si vuole fare, ma in genere quasi tutti sono adatti alle funzioni basilari, come il gaming, il lavoro e l’editing di video e foto.

C’è poi la scheda madre, che dovrà essere compatibile con la tipologia di processore scelto. In questa fase è fondamentale che si vadano a leggere tutte le caratteristiche, come il numero di slot RAM oppure le porte di connessione. In particolar modo il primo aspetto è da tenere sott’occhio, poiché permette al PC di essere veloce e di poter compiere più azioni contemporaneamente. In ogni caso gli utenti in genere si affidano a RAM 16 GB, ma i giocatori o i professionisti del video editing potrebbero aver bisogno di 32 GB o più.

La scheda grafica (GPU) è essenziale per i giochi e le applicazioni grafiche, con NVIDIA e AMD come principali produttori. Per l'archiviazione, si consiglia un SSD per il sistema operativo e i programmi principali, e un HDD per l'archiviazione di massa. L'alimentatore (PSU) deve fornire abbastanza potenza per tutti i componenti, e un alimentatore di buona qualità è fondamentale per la stabilità del sistema.

Il case ospita tutti i componenti e la scelta dipende dalle dimensioni dei componenti e dalle preferenze estetiche. Infine, i sistemi di raffreddamento, come ventole e dissipatori, sono necessari per mantenere le temperature sotto controllo.

Strumenti necessari

Per assemblare un PC, ovviamente, non servono solamente le componenti, ma anche gli strumenti per svolgere questo lavoro. Bisogna munirsi di un cacciavite a croce, così da avvitare e svitare le viti che servono per sigillare il case e le varie componenti. Le pinzette per dover maneggiare i piccoli cavi e collegamenti all’interno del case.

Un braccialetto antistatico aiuta a prevenire danni ai componenti causati dall'elettricità statica. La pasta termica è necessaria per garantire una buona conduzione del calore tra il processore e il dissipatore. Un organizer per viti può aiutare a tenere in ordine le viti durante l'assemblaggio, rendendo il processo più ordinato e meno frustrante.

Passaggi per l'assemblaggio

Una volta scelti i componenti e preparati gli strumenti, è il momento di assemblare il PC. La preparazione del case prevede la rimozione dei pannelli laterali e la predisposizione dello spazio interno. L'installazione della CPU richiede di posizionare il processore nel socket della scheda madre e applicare la pasta termica. Il montaggio della scheda madre consiste nel fissarla al case utilizzando le viti in dotazione. Per l'installazione della RAM, bisogna inserire i moduli negli slot dedicati sulla scheda madre. La GPU viene inserita nello slot PCIe e fissata con una vite. Successivamente, si collega l'alimentatore alla scheda madre, alla GPU e agli altri componenti. Gli SSD e gli HDD vengono fissati nei rispettivi alloggiamenti e collegati con i cavi SATA.

Infine, si collegano tutti i cavi necessari, inclusi quelli per le ventole e i dispositivi USB frontali. Prima di chiudere il case, è importante effettuare un test di accensione per assicurarsi che tutti i componenti funzionino correttamente.