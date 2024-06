Lavori in corso: interruzioni temporanee sulla provinciali delle Valli di Lanzo

Fino a sabato 15 giugno tra le 8,30 e le 18,30 dei giorni lavorativi saranno possibili brevi interruzioni della circolazione dovute al rinnovo della pavimentazione di alcune tratte delle Strade Provinciali 2 di Germagnano, 22 del Colle Forcola, 22 c04 del Colle Forcola-collegamento con Provinciale 30 di Sant’Ignazio” nel centro abitato di Lanzo Torinese e di un tratto di circa 300 metri lungo la Provinciale 2 nel centro abitato di Germagnano.



In tali tratti sono previsti il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, l’eventuale senso unico alternato e interruzioni della circolazione per un massimo di 15 minuti. Analoga regolamentazione e analoghe possibilità di istituzione del senso unico alternato e di brevi chiusure al traffico sono previste sino al 15 giugno sulla Provinciale 1 della Valli di Lanzo dal Km 45 al km 46 a Ceres .





Lungo la Provinciale 119 diramazione 2, tra il km 0+314 e i l km 0+341 a Moriondo T orinese il Comune deve realizzare una piattaforma rialzata comprensiva di attraversamento pedonale. Fino a venerdì 7 giugno sono in vigore il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso e sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia. Tra le 8,30 e le 18,30 dei giorni lavorativi saranno possibili sospension i temporane e della circolazione per tutte le categorie di veicoli, con deviazione su di un percorso alternativo indicato in loco.