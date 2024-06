Tentato omicidio a Collegno: investono la convivente con la macchina e scappano

Tentato omicidio a Collegno nella serata di ieri, lunedì 3 giugno. È successo in viale XXIV maggio dove una donna di 51 anni è stata investita da un’auto.

Dagli accertamenti dei carabinieri di Rivoli è emerso che la donna, trasportata in ambulanza al Sto di Torino, sarebbe stata colpita dall’auto di proposito da una coppia di italiani con cui conviveva. Si tratta di un 54enne e di una 43enne con cui la donna in passato avrebbe già avuto delle discussioni in casa e da cui avrebbe voluto allontanarsi.

Ieri sera la vittima stava passeggiando con il suo cane, quando ha incontrato i due che l’hanno raggiunta a piedi, ne è seguito un alterco. Una volta salita in macchina, i due l'hanno investita. Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi e hanno riconosciuto la macchina, trovata poco dopo a Rivoli. I carabinieri hanno poi individuato la coppia, rientrata nella propria abitazione. Sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione.

La 51enne è ricoverata con una prognosi di 90 giorni, ma non è in pericolo di vita.