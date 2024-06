Dipingere con "la bocca": il laboratorio di Francesco Canale per Oltranza Festival

Dopo aver realizzato una nuova rampa che rende agibile a tutte e tutti lo spazio sotto palco di Magazzino Sul Po, Oltranza festival torna ora domenica 9 giugno, alle ore 16.30, nelle Raffinerie Sociali di Via Fagnano 30/int. 2, con una nuova iniziativa: un Laboratorio di Pittura a Bocca diretto da Francesco Canale, artista nato senza braccia e senza gambe, che si focalizza sulla soluzione e non sul problemi utilizzando per dipingere non le mani, ma la bocca.

L’evento dal titolo “Usa la testa Experience” fonde l'esperienza laboratoriale con il divertimento per permettere ai partecipanti di prendere parte ad un laboratorio di pittura ed anche al primo gioco al mondo in cui è vietato utilizzare le mani. L’iniziativa è frutto dell'idea di Francesco Canale, Socio Fondatore e Direttore Creativo dell’azienda "Working Souls S.r.l", in arte Anima Blu, artista poliedrico (pittore, scrittore, autore teatrale/musicale, performer) e imprenditore. Lo scopo di questa esperienza formativa e motivazionale è migliorare il benessere delle persone e diffondere una nuova visione della cosiddetta "diversità", calandosi nei panni di Francesco con metodi “alternativi”, basati su uno strumento principale: l’Arte.



Al termine dell'esperienza di gioco e laboratorio, seguirà anche un'intervista con aperitivo in compagnia di Francesco canale intervallata da letture, tratte dal suo libro “Le Corde dell’Anima” con accompagnamento musicale, dal vivo.

"Ho capito che per non essere vittima della mia 'disabilità' e di una società che categorizza le persone in diversità inesistenti, bastava soltanto che mi guardassi dentro: per comprendere chi fossi davvero, quali erano le mie potenzialità, e cosa avrei potuto dare al mondo" spiega Canale.

Un approccio, quello del festival multidisciplinare OLTRANZA, che abbraccia ogni disciplina quindi e che si caratterizza rispetto agli altri festival, perché al primo posto - nell'organizzazione di un evento - mantiene saldo l’obiettivo di rendere completamente e totalmente accessibili i luoghi della cultura in città. La fruizione della cultura è infatti ancora oggi ancora un percorso ricco di barriere. Gli eventi si rivolgono spesso all’intera comunità, dando per scontato il raggiungimento del valore di inclusione sociale, ma molti dei contenuti culturali e artistici offerti non sono ancora accessibili.

Per questo motivo, Oltranza Festival ha finalmente reso possibile anche un intervento risolutore per rendere accessibile lo spazio sotto palco di Magazzino Sul Po, con una nuova rampa che è stata appena installata nel noto locale torinese, con il messaggio di rendere sempre più accessibili i luoghi della città per tutte e tutti, verso una maggiore inclusione sociale.

Fino al 15 settembre prosegue il palinsesto di eventi e concerti verso una maggiore accessibilità con eventi in Lingua dei Segni Italiana (LIS), fra panel di approfondimento sul tema dell’inclusione, reading, talk, presentazioni di libri, mostre, esposizioni tattili e laboratori di teatro integrato con tanti appuntamenti in vista dell’evento che troverà il culmine il 7 luglio, con tre grandi concerti a SPAZIO 211 per divertire, sensibilizzare, e soprattutto unire, aggregare le persone, perché l’arte e l’incontro sono un diritto di tutti.



Per info: www.oltranzafestival.it