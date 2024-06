Sono torinesi i due giovani medici del Cardinal Massaia di Asti premiati dal Rotary

Due giovani medici specializzandi dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, Federico Ghignone e Vittorio Pasta , hanno ricevuto un significativo riconoscimento per il loro impegno e dedizione alla medicina . Il Rotary Club Asti ha assegnato loro due borse di studio, ciascuna del valore di 10.000 euro , nell'ambito di un evento che ha visto la partecipazione di figure chiave del settore sanitario locale.

L’iniziativa benefica è stata possibile grazie al lascito di Luigina Robiolo, che ha espresso il desiderio di supportare i medici in formazione. Il presidente del Rotary Club, Maurizio Mela, e il past president Luigi Florio hanno evidenziato l’importanza di sostenere professionisti come Ghignone e Pasta, che hanno scelto di continuare la loro carriera presso l’ospedale astigiano.

Federico Ghignone, trentenne di Rivalta, dopo la laurea in Anestesia e Rianimazione all’Università di Torino, ha maturato esperienze professionali presso l’Asl TO3 e la Croce Bianca di Rivalta, dove ha anche svolto il ruolo di istruttore per i volontari del 118.

Vittorio Pasta, trentatreenne torinese, specializzando in Chirurgia vascolare, ha arricchito il suo percorso professionale con esperienze presso l’azienda ospedaliera Città della salute e della scienza - Molinette di Torino, prima di unirsi al team del Cardinal Massaia.

Francesco Arena, Direttore Generale dell’Asl AT, ha espresso gratitudine al Rotary Club Asti per il sostegno continuo ai bisogni sanitari del territorio, sottolineando l’essenzialità di investire sui giovani medici, incentivandoli a lavorare per il bene della comunità locale.