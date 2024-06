Pentenero incontra il commercio: "Va rivista la legge sulla GDO, mercato attuale insostenibile"

"Saldi, negozi schiacciati da grandi catene"

Promossi dalla categoria i Distretti del Commercio, che si si inseriscono nel tessuto " piemontese in modo intelligente ", anche se la richiesta per il futuro è che i " manager vengano confermati ".

Fondo regionale per i cantieri

Altro tema, la spada di Damocle della Bolkestein che pende sulla testa degli ambulanti ed in parallelo l'obbligo di dover cambiare i vecchi furgoni. Per i cantieri, Confesercenti chiede di istituire un fondo regionale che " aiuti davvero le aziende, portandole a traguardare i lavori" .

"Rivedere la legge sulla GDO"

Per Pentenero serve poi "rivedere la legge sulla GDO, che ha prodotto un mercato che non ha più sostenibilità. La nuova norma dovrebbe viaggiare di pari passo con nuova legge di pianificazione urbanistica: quella attuale non è più in grado di registrare le differenze di un territorio eterogeneo come Piemonte".