Tim e Google aprono a Torino un centro di innovazione su cloud e intelligenza artificiale

Alle OGR Tim e Google hanno aperto un centro per il cloud (la tecnologia che permette di archiviare ed elaborare i dati in rete e non su supporti fisici) e l'intelligenza artificiale.

Il nuovo Innovation Center

Il nuovo Innovation Center si rivolge a partner, imprese, pubblica amministrazione e enti di ricerca, con lo scopo di fornire supporto e sviluppare insieme queste tecnologie alla base dello sviluppo digitale di aziende e PA. Tim Enterprise e Google Cloud puntano ad aumentare e migliorare nel territorio l'utilizzo di strumenti come cloud, intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, machine learning e Internet of things, come strumenti capaci di migliorare la competitività di enti e aziende, ancora indietro nel loro utilizzo.

L'indagine sulle aziende piemontesi