Da giugno a ottobre Estate Reale: i Giardini e il Teatro Romano aperti alla sera per musica, spettacoli e vendemmia

Musica, teatro e svago. Da giugno ad ottobre 2024 negli spazi dei Giardini Reali e del Teatro Romano va in scena Estate Reale , che quest'anno celebra il 300° anniversario del Museo di Antichità . Questa edizione ruota attorno a tre filoni di iniziative che prendono vita sul calar della sera: Torino Crocevia di Sonorità; Notti Sonore ed Echi di Antichità.

A segnare il debutto le Notti Sonore, che si apriranno venerdì 14 giugno in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia: si festeggerà Beltane, il giorno in cui dopo sei mesi di buio la luce torna a brillare al suo massimo splendore.

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, nel Giardino Reale si terrà il Ratfest con il set di Stump Valley, a cura di Club Silencio. L'appuntamento sarà arricchito da Exit Music, un'opera musicale di Riccardo Mazza basata su una composizione algoritmica che trasforma in elementi sonori i fenomeni naturali. Sarà possibile anche ripercorrere le diverse rappresentazioni della donna nei secoli grazie all'installazione di SAM3. Guerrila Spam proporrà una vera e propria caccia al tesoro per scoprire curiosità sulla collezione del museo delle antichità. La serata culminerà nel Teatro Romano con lo spettacolo Avilliana.