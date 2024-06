Quando parliamo del servizio di cremazione e dispersione delle ceneri parliamo praticamente di un qualcosa che molte persone scelgono prima di morire e magari lo comunicano verbalmente ai familiari, o addirittura in certi casi potrebbero scriverlo in un testamento così da avere più certezze”.

Infatti, parliamo di quelle persone che sanno di stare arrivando alla fine dei loro giorni e quindi non vogliono assolutamente lasciare nulla al caso e soprattutto non vogliono mettere in difficoltà i familiari che poi non saprebbero che cosa scegliere e quindi danno delle indicazioni ben precise a questo punto di vista.

Ormai è una scelta che fanno in tanti anche se c'è da dire che non è sempre stata così perché fino a prima c'era una sorta di Tabù dal punto di vista religioso e molte persone avevano paura di essere scomunicate perché non era una pratica ben vista.

Questo perché nella dottrina cattolica, se parliamo di quello, si prevede che noi risorgeremo con il nostro corpo e questo va in contrasto con la cremazione che invece prevede l’incenerimento del corpo del defunto all'interno di un forno mediante l’esposizione dello stesso a delle temperature molto elevate.

Infatti, poi questo procedimento ridurrà il corpo in ceneri, ceneri che verranno raccolte e consegnate ai familiari che decideranno, come vedremo, se disperderle oppure conservarle in una orna generale.

Da questo punto di vista sono sempre le imprese di pompe funebri che tendono la mano alle famiglie per quanto riguarda le varie normative e procedure, ad esempio, per quanto riguarda ottenere le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, sempre con l'idea di rispettare le leggi e le procedure vigenti.

Sempre per quanto riguarda il ruolo di queste imprese di pompe funebri le stesse, per esempio, possono aiutare la famiglia anche per quanto riguarda la scelta del forno crematorio e questa è una parte importante.

Comunque si parla di forni che devono essere autorizzati e certificati per operare nel rispetto degli standard di sicurezza e questo va verificato in anticipo.

Prima della cremazione bisogna preparare il corpo del defunto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte prima della cremazione bisogna preparare il corpo del defunto e quindi rimuovere per esempio delle protesi o dei dispositivi medici e tutto ciò è importante per un corretto processo di cremazione.

Per quanto riguarda le ceneri le stesse possono essere raccolte e custodite in una urna cineraria e ce ne stanno di vari materiali come il metallo, la ceramica e il legno.

Oppure per quanto riguarda la dispersione, per esempio, delle persone potrebbero scegliere di far disperdere queste ceneri in un luogo significativo che può essere il mare o un giardino, sempre seguendo delle normative locali che prevedono che per esempio che le stesse non possono essere disperse in un luogo urbano.

Per quanto riguarda il costo di questo servizio dipendono da vari fattori come la località dove viene eseguito e anche dal forno crematorio per che è stato selezionato ed eventualmente anche se si decide di organizzare una cerimonia commemorativa.