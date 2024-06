A Venaria tutto pronto per la grande Festa dello Sport 2024

A Venaria è tutto pronto per l'Edizione del 2024 della "Festa dello Sport", che sarà dedicata a Pietro Casini (Pierino) tecnico e fondatore dell'US Aurora Pallavolo di Venaria Reale.

La festa si terrà presso il Parco Salvo D'Acquisto, in via Guarino Guarini 47.



Quando: sabato 15 giugno 2024

Orario: dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - esibizioni e prove

Orario: dalle ore 17:30 alle ore 19:00 - premiazioni



Esibizioni di diverse discipline sportive con Cerimonia di premizazione "Atleta dell'Anno".

Nell'occasione si potranno visitare gli impianti sportivi cittadini che saranno aperti con attività dimostrative:

Sport Club - Piscina - via Di Vittorio 18 (Venaria Reale)

Impianto Sportivo Don Mosso, via San Marchese 25 (Venaria Reale)

Campo tiro Arcieri "Sentiero Selvaggio", via Cavallo 48 (Venaria Reale)

Si invita tutta la cittadinanza alla partecipazione!



In caso di maltempo l'evento sarà annullato.