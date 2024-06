Quale futuro per la mobilità elettrica? Theorema e Cdo presentano lo studio realizzato insieme alle scuole torinesi [VIDEO]

La guida di un’auto rappresenta ancora una tappa fondamentale di emancipazione? Quanti pregiudizi ci sono riguardo alla mobilità elettrica? E, infine, come le scelte personali possono influire sul cambiamento climatico?

Queste le domande a cui ha provato a rispondere Theorema, storica concessionaria torinese, insieme all’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte durante l’evento ‘Prospettive sulla mobilità sostenibile del nostro territorio’ tenutasi lo scorso martedì 4 giugno presso la sede della concessionaria Theorema, in corso Rosselli 181 a Torino.

Durante l’evento è stato presentato il progetto “Un teorema per la mobilità sostenibile”, un percorso formativo, promosso da Theorema e realizzato in collaborazione con Cdo Piemonte, che ha coinvolto i ragazzi di alcune scuole superiori torinesi.

Il progetto, riconosciuto a livello didattico come Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), è stato strutturato per avvicinare i giovani al tema della mobilità sostenibile, integrando il tema principale con un’analisi di riorganizzazione urbana. I ragazzi sono stati infatti coinvolti in un’attività progettuale che li ha visti cimentarsi in alcuni role play in cui si sono immaginati Mobility Manager, analizzando la mobilità urbana nell’area circostante la propria scuola e il conseguente impatto generato dal traffico.

Con questa iniziativa Theorema e Cdo hanno voluto sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti dell’ambiente, aiutandole non solo a scoprire nuove forme di mobilità e aprendo a una riflessione sulle conseguenze che le scelte individuali generano.

Recentemente intervistato sul rapporto tra giovani e imprese, in occasione del Salone del Libro di Torino, Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte e vicepresidente nazionale dell’Associazione, ha sottolineato come Cdo persegua l’obiettivo di creare “realtà formative che aiutino e introducano – i giovani – nel mondo del lavoro. Che facciano cogliere, anche da parte dell'imprenditore, qual è l'esigenza del giovane”.

Nella stessa occasione, Catello Esposito, amministratore delegato di Theorema, ha ribadito: “Credo che, per chi fa il nostro mestiere, sia fondamentale rapportarsi con i giovani, perché oggi i giovani e l'automobile hanno un rapporto totalmente diverso da quello che avevamo noi”. E poi, in merito ai risultati del progetto: “ll costo delle autovetture è un'altra variabile che tiene ancora i giovani lontani dall'automobile e allora bisogna inventarsi formule e strumenti che permettano a tutti di avvicinarsi. Noi l'abbiamo fatto portando nelle scuole il nostro progetto di educazione alla mobilità sostenibile”.

All'evento di presentazione dei risultati hanno partecipato Massimiliano Salini, membro del Parlamento Europeo, Silvio Magliano, Consigliere Regione Piemonte, Donatella Cavallari, Responsabile Marketing di Theorema, Fondazione Piemonte Innova e Massimiliana Carello, professoressa associata del Politecnico di Torino.



Molti imprenditori, professionisti del territorio, soci di Cdo e una rappresentanza di giovani studenti e professori.

Prima della conferenza sono stati effettuati test drive di veicoli elettrici.