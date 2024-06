Ordine degli architetti di Torino: c'è il semaforo verde. Approvato il bilancio per il 2024

Semaforo verde per il bilancio 2024. E' quello dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino , che ha riunito la sua assemblea presso l'auditorium del Santo Volto.

“Siamo soddisfatti dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2024. Questo risultato ci permette di proseguire con determinazione nei nostri progetti e nelle attività. Il Consiglio ringrazia tutti gli iscritti per la loro partecipazione e il loro sostegno. In questa serata la nostra categoria professionale ha dimostrato coesione e spirito di responsabilità, elementi fondamentali per il successo e la crescita del nostro Ordine”, ha dichiarato la presidente, Maria Cristina Milanese.