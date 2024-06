Oltre 11.500 euro donati per l'allestimento del Museo del Grande Torino

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata è lieto di comunicare che ha ricevuto in donazione 11.561 euro frutto dei proventi derivanti da “La partita della Leggenda” destinati ad allestire il Museo del Toro al Filadelfia quando l’edificio sarà costruito.

Il Museo ringrazia di cuore tutti: i tifosi granata che erano presenti sugli spalti del Fila il 29 maggio, gli sponsor, Vertigo Spettacoli che ha organizzato l’evento in collaborazione con l'ASD Ex Calciatori Granata ETS e tutti gli ex calciatori e gli Artisti & Amici Granata che hanno partecipato, chi giocando e chi supportando.

La Vertigo Spettacoli nella persona del suo presidente, Andrea Carbonara, informa che ha proceduto al versamento sul conto corrente bancario, espressamente dedicato, dell'Associazione Memoria Storica Granata della complessiva somma di euro 11.561,00 €.

Cifra derivante dal saldo contabile: entrate 24.305,00 € (ticketing, sponsor e vendita magliette) e uscite 12.744,00 € (rimborsi spese a ex calciatori e agli artisti, SIAE, assicurazione, ambulanze, hotel, inviti, pubblicità e promozione, maglie da gioco, allestimento impianto, buffet, personale di impianto e tasse).

Si ricorda che il conto corrente esclusivamente dedicato a portare il Museo del Toro al Fila rimarrà aperto, anche in vista di eventi futuri, e chi vorrà donare potrà farlo in qualsiasi momento - IBAN IT37G0843901000000280000542 intestando il bonifico a: Associazione Memoria Storica Granata e scrivendo nella causale: Realizzazione Museo Grande Torino - con l’assoluta certezza che i soldi non verranno toccati fino a quando non serviranno per la costruzione del Museo e poi sarà fatta puntuale rendicontazione di ogni centesimo speso.

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17. Si effettuano solo visite guidate con prenotazione online. Per informazioni telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero + 39 339 337. 04.26 oppure inviare una mail a: volontari@museodeltoro.it