Fondazione Crt, Giorgetti attende gli ispettori: "Decideremo a ore, quando avremo la relazione"

Sono passati dieci giorni, da quando la Fondazione Crt ha una nuova presidente. Oltre un mese (proroga compresa) da quando se n'è andato quello precedente. Ma servono ancora alcune ore prima di conoscere il destino dell'ente di origine bancaria che ha sede in via XX settembre, a Torino.



Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento presso l'Associazione Industriali a Cremona. "Decideremo in base alla relazione degli ispettori, che attendiamo a ore - sono le parole del titolare del dicastero del governo Meloni -: abbiamo già le diverse ipotesi che possono configurarsi, però naturalmente dipende dal contenuto della visita ispettiva, non c'è una decisione pregiudiziale".



Insomma, la palla è ancora nelle mani degli ispettori e su quanto riporteranno al ministero. Solo in quel momento si potrà scrivere una parola definitiva alla vicenda del "patto occulto" che ormai da tempo scuote dalle fondamenta l'ente che aveva alla guida Fabrizio Palenzona, poi dimissionario. E che quindi, lo scorso 7 giugno, ha visto l'elezione di Anna Maria Poggi.