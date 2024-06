Mauriziano: Maria Carmen Azzolina confermata alla direzione sanitaria, Diego Poggio nuovo direttore amministrativo

Il commissario dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dottor Roberto D’Angelo, ha deliberato la conferma della dottoressa Maria Carmen Azzolina nel doppio ruolo di Direttore Sanitario di Azienda e di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero ed ha altresì proceduto con la nomina del dottor Diego Poggio nel ruolo di Direttore Amministrativo della stessa Azienda Ospedaliera.

Roberto D’Angelo lavora per il Mauriziano dal settembre del 1998: nel corso degli anni ha diretto le Strutture Economico-Finanziario e di Contabilità generale e Bilancio prima dell’incarico di Direttore amministrativo, mantenuto fino alla nomina di commissario dell’Azienda, avvenuta lo scorso 27 maggio in sostituzione del Direttore Generale, Maurizio Gaspare Dall’Acqua, andato in pensione.