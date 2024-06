Alle Gallerie d'Italia, per Paesaggi/Landscapes Francesco Jodice incontra Christian Greco

Domani sera, mercoledì 19 giugno in Gallerie d'Italia Torino (piazza San Carlo, 156) alle ore 18,30 al primo appuntamento del ciclo "Paesaggi/Landscapes", che vede protagonisti il fotografo Francesco Jodice e il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, in un incontro dal titolo "Paesaggio tra materiale e immateriale", moderato dalla giornalista Francesca Angeleri (Corriere della Sera).

Il fotografo in “What We Want” (1996-2024) ha creato un Atlante fotografico realizzato nei 5 continenti in circa 180 differenti metropoli o luoghi antropizzati, da cui emerge un paesaggio, che è soprattutto proiezione dei desideri della gente. Lo sguardo di Jodice ci conduce alla scoperta della capacità dei differenti consorzi umani di performare i luoghi in base alle proprie necessità e culture, anche in deroga o sovversione alle istanze dettate dagli organi preposti al governo del territorio.