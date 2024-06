Gli Anime spopolano in Italia, i motivi del successo?

Gli Anime giapponesi stanno spopolando in Italia sempre di più, con milioni di appassionati solamente nello Stivale. Al giorno d’oggi possiamo dire che sono un vero e proprio fenomeno culturale di rilievo, portando ragazzi e ragazzi sia a guardare i prodotti provenienti dall’Estremo Oriente, sia facendo cosplay come i protagonisti delle famose serie alle fiere.

Questo successo è dovuto a diversi fattori che spaziano dalla qualità delle storie e dei disegni, alla loro capacità di affrontare tematiche universali. Inoltre, la crescente popolarità degli anime ha influenzato anche altri settori, come i mondo dei giochi online che opera in una vasta rete di nicchie e tipologie a partire dai portali come Jackpot City Casino e simili fino alle librerie di giochi online per personal computer o per le console. Quest'ultime, di fatto, presentano degli store ricchi di titoli a tema anime e questo dimostro quanto queste serie siano entrate nell’immaginario collettivo e abbiano ampliato il loro raggio d'azione.

La passione per gli anime non si limita alla semplice visione delle serie televisive o cinematografiche. Gli anime hanno infatti ispirato una vasta gamma di prodotti collaterali che vanno dai manga ai videogiochi, fino ad arrivare al merchandising più vario, come action figure, poster e abbigliamento.

La storia degli anime in Italia

Il primo contatto degli italiani con gli anime risale agli anni '70, con l'arrivo di serie come Goldrake, conosciuto in Giappone come UFO Robo Grendizer, che ha aperto la strada a molte altre produzioni. La diffusione di queste serie è stata facilitata dalla televisione, che ha permesso a intere generazioni di bambini e adolescenti di appassionarsi alle avventure di robot giganti, eroi coraggiosi e mondi fantastici. La recente menzione di una nuova serie di Goldrake, Goldrake U , ha riacceso l'interesse per questo iconico personaggio, dimostrando come anche le storie più classiche possano essere rivisitate e apprezzate da un pubblico contemporaneo.

Oltre a Goldrake, molte altre serie hanno contribuito a radicare gli anime nella cultura italiana. Titoli come Mazinga, Jeeg Robot d'acciaio e DragonBall hanno lasciato un segno indelebile, creando una base di fan che è cresciuta e si è evoluta nel tempo. Queste prime serie hanno creato un terreno fertile per l'accoglienza di nuove produzioni, che continuano a riscuotere successo grazie alla loro capacità di innovare e di offrire storie sempre nuove e avvincenti.

La diversità dei temi trattati

Uno degli aspetti che rende gli anime così popolari è la vasta gamma di temi che affrontano. Questi non sono solo per bambini, ma trattano argomenti che possono interessare persone di tutte le età. Dalle storie d’amore agli intrighi politici, dalle avventure fantasy ai drammi psicologici, c'è un anime per ogni gusto e interesse. Questa diversità permette agli spettatori di trovare sempre qualcosa che risuoni con le proprie esperienze e passioni. Inoltre, gli anime spesso esplorano temi complessi con una profondità che raramente si trova in altre forme di intrattenimento, rendendoli non solo divertenti ma anche stimolanti dal punto di vista intellettuale.

Ad esempio, serie come Neon Genesis Evangelion affrontano questioni esistenziali e psicologiche complesse, mentre One Piece esplora temi di amicizia, libertà e avventura. Death Note porta gli spettatori in un viaggio attraverso la moralità e la giustizia, sollevando domande etiche profonde. Questa capacità di trattare una vasta gamma di argomenti in modi che sono accessibili ma anche profondi ha permesso agli anime di attrarre un pubblico diversificato e impegnato. Gli anime possono anche adattarsi a vari formati narrativi, dal breve episodio alla lunga saga, mantenendo sempre alta la qualità della narrazione.

La comunità e il fenomeno sociale

Oltre alla qualità delle storie e dei disegni, un altro elemento chiave del successo degli anime in Italia è la comunità di fan che si è sviluppata attorno ad essi. Gli appassionati di anime partecipano a eventi, convention e fiere dove possono incontrare altre persone con la stessa passione, scambiarsi opinioni e acquistare merchandising. Questi eventi non solo rafforzano il senso di appartenenza alla comunità, ma contribuiscono anche a diffondere ulteriormente la cultura degli anime.