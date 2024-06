Concorso infermieri della Regione, il sindacato Nursind: "Si decida cosa fare assumendosi le proprie responsabilità"

"Ad oggi, avremmo dovuto avere, secondo quanto previsto dal piano straordinario di assunzioni un migliaio di infermieri aggiuntivi, invece, le vicende che stanno interessando il concorso a tempo indeterminato di azienda zero, non stanno permettendo neanche la sostituzione del turn over con una situazioni degli organici in via di peggioramento, tenuto anche conto delle ferie estive programmate". A lanciare l'allarme è il segretario regionale del NurSind Piemonte Francesco Coppolella.

"Dopo aver denunciato una mancanta linea unitaria da parte delle aziende e stimolato la regione ad emanare indicazioni univoche e uniformi, prendiamo atto che l'indicazione data è stata quella di assumere e scorrere le graduatorie normalmente senza ulteriori altre disposizioni".

"Nello stesso tempo però, molti colleghi, a ragione, hanno il timore di accettare e firmare un contratto che potrebbe rivelarsi nullo tra qualche mese, salvo che qualcuno, dalla regione o dalle aziende, smentisca questa ipotesi. Non vi è infatti certezza degli esiti del ricorso in discussione il prossimo 19 novembre presso il TAR e tanto meno garanzie in tal senso che possono lasciare tranquilli, lo confermano diversi pareri di esperti del settore che anche il nostro sindacato ha commissariato a seguito della pubblicazione integrale del ricorso".