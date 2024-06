La finale di Stati Generali del Rock/Arezzo Wave, ospiti speciali Paloma

Su un totale di 105 candidature totali sono stati scelti 10 progetti musicali piemontesi che si sono esibiti nelle due semifinali, la prima al Circolo della Musica (30 maggio) e la seconda a Magazzino sul Po (6 giugno).





Le band - per la maggior parte già molto attive nei contesti live regionali - hanno suonato un repertorio costituito completamente da pezzi originali, mostrando alta qualità compositiva ed enorme padronanza del palco.





I nomi delle band finaliste sono G Pillola, Le schiene di Schiele, Solidea, Spalle al Muro.

Dal cantautorato indie al songwriting melodico, dalle fantasie psichedeliche alle scariche punk, la selezione finale è una fotografia completa e rappresentativa di ciò che è il “rock” oggi - ovvero una contaminazione di generi mai così variegata.





La finale è in programma venerdì 28 giugno al CPGringuito (area estiva del CPG Torino) in Via Onorato Vigliani 102, Torino. Ingresso libero dalle ore 20.30

Il progetto vincitore andrà a esibirsi sul prestigioso palco nazionale di Arezzo Wave, che dal 1987 è lo storico trampolino di lancio per le nuove band italiane.

Gli Stati Generali del Rock 2024 sono l'osservatorio privilegiato sulla musica emergente della nostra regione.